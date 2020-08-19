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Умер актер из "Звездного пути" Бен Кросс

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Британском артисту было 72 года.

Умер британский актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс. Об этом сообщила его дочь через собственный аккаунт на Facebook. Девушка по имени Лорен написала, что отец скончался в возрасте 72 лет в Вене. Причину гибели артиста она не уточнила.

Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад

дочь Бена Кросса

Лорен отметила, что отец болел. В последнюю неделю его состояние резко ухудшилось. Она поблагодарила поклонников творчества Бена Кросса за поддержку.

Напомним, что Бен Кросс родился в Лондоне в 1947 году. Он является выпускником Королевской Академии Драматических Искусств. Профессиональная карьера актера началась с роли в мюзикле "Чикаго". Позже он получил роль в оскароносных "Огненных колесницах", а также в "Первом рыцаре", "Бен Гуре", сериалах "Сумеречная зона", "Байки из склепа" и других.

Актер из фильма "Битва за Севастополь" умер в возрасте 35 лет.

Видео: YouTube / Captain Moroni

Теги: бен кросс, звездный путь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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