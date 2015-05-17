Сергей Куницкий ушел из жизни в 35 лет.

Актер из фильма "Битва за Севастополь" умер в возрасте 35 лет. Об этом сообщили представители Московского Губернского театра. Они объяснили, что скончался их коллега Сергей Куницкий. На данный момент причина смерти неизвестна.

Ему было 35 лет. Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять сообщение театра

Напомним, что российский артист Сергей Куницкий известен по ролям в таких проектах как "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Тест на беременность", "Шеф".

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Видео: Youtube/Дмитрий Череватенко