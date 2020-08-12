После употребления мяса сурка погиб 42-летний мужчина.

В Монголии зафиксировали новую смерть от бубонной чумы. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства "Синьхуа" со ссылкой на Минздрав страны. Очередной жертвой заражения стал 42-летний мужчина. Он погиб в провинции Ховд на западе Монголии в ночь на 12 августа. Незадолго до смерти пациент употреблял в пищу тушки двух сурков.

Ранее бубонная чума была подтверждена в городе Баян-Нур Внутренней Монголии. Чуму также зафиксировали в регионе Монголии, граничащем в российской республикой Алтай.

Напомним, что от чумы скончался 15-летний подросток из монгольской провинции Говь-Алтай. Он умер по дороге в больницу. За три дня до летального исхода молодой человек с друзьями ел мясо сурка.

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Видео: Youtube/ARIRANG NEWS