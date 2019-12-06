Представитель Минздрава Монголии Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал граждан отказаться от употребления мяса сурков и перестать на них охотиться.

Монгольские медики нашли ещё одного человека с подозрением на бубонную чуму. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ещё один пациент с подозрением на бубонную чуму был выявлен в регионе Баян-Улгий. Сообщается, что 15-летний житель сомона Улаанхус накануне скушал мясо сурка.

Напомним, что Аймак Баян-Улгий расположен на западе Монголии на границе с Китаем и Россией. По словам посольства РФ в Улан-Баторе, монгольские власти приняли ряд мер, которые позволят сдержать заболевание. Причин для беспокойств нет.

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