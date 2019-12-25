Спутник доставят на космодром в июле. Запуск запланирован на 6 августа.

В России озвучили сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

ГЛОНАСС-К выйдет на орбиту за счет ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Первый запуск подобного спутника в космос состоялся в феврале 2011 года. На данный момент его испытывают. Второй ГЛОНАСС-К отправили в декабре 2014 года. Три года назад он начал работать по целевому назначению.

В начале этого года представитель предприятия "Информационные спутниковые системы им. Решетнева" Роман Фаткулин заверил, что в течение двух лет на орбиту выведут ещё 9 аппаратов.

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Фото: Минобороны РФ