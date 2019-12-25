Руководитель "Аэрофлота" заявил, что ему удастся это сделать в случае, если компания получит разрешения на зарубежные полеты.

"Аэрофлот" собирается восстановить внутренние перевозки до уровня 2019-го года. Об этом стало известно после встречи главы компании Виталия Савельева и президента РФ Владимира Путина, пишут "РИА Новости".

В таком случае, к концу марта 2021 года "Аэрофлот" достигнет показатель 2019 года. Савельев отметил, что компания может возобновить авиаперевозки с теми странами, которые уже "начинают летать". По его мнению, таких компаний на рынке достаточно.

Мы бы тоже планировали, что если это произойдет, если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% - к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам.

- Владимир Савельев, глава компании "Аэрофлот".

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