"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на остров Фукуок

В полетах задействуют самолеты Airbus A330 с салонами экономического и бизнес-класса.

"Аэрофлот" готовит к запуску регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок во Вьетнаме с 15 октября. Об этом сообщил в пресс-службе авиакомпании.

Как уточнили в "Аэрофлоте", полеты будут совершать два раза в неделю. Вылет из Шереметьево будет происходить по четвергам и воскресеньям, обратным рейсом из международного аэропорта Фукуок можно будет воспользоваться по понедельникам и пятницам. В рейсах планируют задействовать самолеты Airbus A330 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

До сих пор добраться из Москвы на Фукуок можно было только с пересадкой, например, в Ханое или в составе чартерных туристических программ. Предстоящей зимой туроператоры планируют возить путешественников на остров по меньшей мере из семи городов России.

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Фото: Piter.TV