Очаг чумы активизировался на границе России и Монголии

Речь идет о трансграничном Сайлюгемском природном очаге чумы, который расположен на приграничной территории двух стран.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с монгольскими коллегами из Национального центра зоонозных инфекций ведут контроль над природными очагами чумы на приграничной территории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трансграничный Сайлюгемский природный очаг активизировался на приграничных территориях двух стран, он занимает около 29 тысяч кв. км, но более 60% его площади приходятся на Монголию.

Специалисты проводят совместные эпизоотологические обследования территории, используя мобильную противоэпидемическую лабораторию. Сотрудничество России и Монголии позволяет контролировать ситуацию в приграничных районах и своевременно выявлять изменения активности природного очага чумы.

Кроме того, российские противочумные учреждения продолжают работу по предотвращению случаев заболевания чумой, в том числе проводится вакцинация населения.

Ранее мы сообщали, что в трёх детских садах Петродворцового района выявили кишечные инфекции.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)