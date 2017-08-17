Жертвой стал 15-летний подросток.

Один человек погиб в Монголии после заражения бубонной чумой. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. От данного диагноза скончался 15-летний подросток из провинции (аймака) Говь-Алтай на юго-западе Монголии. Мальчик скончался по пути в больницу.

Медики заявили, что согласно тесту ПЦР удалось подтвердить, что причиной летального исхода стала бубонная чума. За несколько дней до трагедии юноша вместе с друзьями ел мясо тарбагана - монгольского сурка. Это животное считается переносчиком чумы.

В настоящее время власти Монголии поместили в карантинные условия около 20 человек, которые тесно контактировали с погибшим.

В Китае дали рекомендации после выявления случая бубонной чумы.