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На популярном туристическом месте на Алтае зафиксирована вспышка бубонной чумы
Сегодня, 16:19
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MShaffter

На популярном туристическом месте на Алтае зафиксирована вспышка бубонной чумы

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Новый очаг зафиксирован на плато Укок.

На Алтае недалеко от границ с Монголией зафиксирован новый очаг бубонной чумы.

ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Республике Алтай сообщает, что в Кош-Агачском районе на плато Укок выявлен природный штамм бубонной чумы. Это один из 5 подобных участков в регионе. Доступ туда туристов будет временно ограничен. Люди могут подхватить болезнь при разделке сурков в случае браконьерской охоты или через укусы блох или клещей.

В Роспотребнадзоре объяснили, что физически доступ на плато закрыть не получится, поэтому будет вестись разъяснительная работа. Людей будут предупреждать об опасности. Экскурсии в этот район будут отменены. 

Фото:Instagram/janeseafoto

Теги: бубонная чума, здоровье, новости россии, отдых на латае, плато укок, туризм алтай
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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