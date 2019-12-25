На популярном туристическом месте на Алтае зафиксирована вспышка бубонной чумы

Новый очаг зафиксирован на плато Укок.

На Алтае недалеко от границ с Монголией зафиксирован новый очаг бубонной чумы.

ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Республике Алтай сообщает, что в Кош-Агачском районе на плато Укок выявлен природный штамм бубонной чумы. Это один из 5 подобных участков в регионе. Доступ туда туристов будет временно ограничен. Люди могут подхватить болезнь при разделке сурков в случае браконьерской охоты или через укусы блох или клещей.

В Роспотребнадзоре объяснили, что физически доступ на плато закрыть не получится, поэтому будет вестись разъяснительная работа. Людей будут предупреждать об опасности. Экскурсии в этот район будут отменены.

Фото:Instagram/janeseafoto