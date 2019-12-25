В Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы

В провинции введены жесткие карантинные меры.

В одной из провинций Монголии, недалеко от границ с Россией, выявлена вспышка опасного заболевания.

ТАСС сообщает, что в провинции Ховд Монголии у двух человек диагностирована бубонная чума. У одного из них легочная форма заболевания. В провинции введены жесткие карантинные меры, регион закрыт на въезд и выезд. Выясняются, нет ли еще аналогичных случаев среди населения, а также выясняется очаг распространения смертельно опасной болезни.

Бубонная чума - опасное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям.

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Фото:Piter.TV