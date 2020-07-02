В Санкт-Петербурге тестирование прошли 2722 человека.

Более восьми тысяч россиян обследовали на иммунитет к COVID-19. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что 8168 человек по всей стране приняли участие в исследовании по выявлению популяционного иммунитета у граждан РФ. Тестирование проходило в трёх регионах — Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае.

В исследованиях участвовали как взрослые, так и дети. Специалисты исследовали сыворотки крови, взятые от лиц в возрасте от одного года до 70 лет и старше. Фактор заболеваемости или перенесённого ранее коронавируса был неважен.

В Санкт-Петербурге тестирование прошли 2722 человека, В Тюменской области - 2758, В Хабаровском крае — 2688.

В Роспотребнадзоре отметили, что исследование на антитела в популяции необходимо, чтобы прогнозировать развитие эпидемиологического процесса.

Ранее Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от коронавируса.

Видео: kremlin.ru