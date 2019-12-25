Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от коронавируса

От совместных походов в магазины ведомство рекомендует воздержаться.

Петербургское управление Роспотребнадзора дало советы родителям по защите детей от коронавируса в период действующих ограничений. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас снижение количества вновь заболевших уже снижаются, но цифры пока остаются высокими, что требует внимательности и осторожности.

На улице мамам и папам рекомендовали сохранять дистанцию в два метра или гулять там, где нет тесного общения. Ребенку нужно объяснить, что трогать нос, глаза, лицо и брать пальцы в рот опасно, а также приучать их к гигиене и всегда мыть руки после прогулок, перед едой и после посещения туалета. После прогулки рекомендуется не только вымыть руки и лицо с мылом, но и принять душ, поскольку дети могут испачкать в ходе игры другие участки тела. Дезинфекция детских площадок не может обеспечить полную безопасность, отметили в Роспотребнадзоре.

Родителям посоветовали отказаться от походов с ребенком в магазины и другие людные общественные места, чтобы не повышать риски. Маски для малышей необязательны, в этом случае лучше сработает дистанция, а подросткам и детям старшего возраста СИЗы необходимы.

В ведомстве подчеркнули, что дети тоже болеют коронавирусом, хотя гораздо реже взрослых. Саму инфекцию малыши и подростки переносят легче и бессимптомно.

За минувшие выходные в Петербурге от коронавируса погибли 47 человек.

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