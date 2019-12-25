За минувшие выходные в Петербурге от коронавируса погибли 47 человек

С уточненной информацией выступили в городском комитете по здравоохранению.

Стало известно, что самому молодому погибшему от коронавируса за минувший уик-энд 20-21 июня было 38 лет. Данные приводят в комитете по здравоохранению.

За выходные были зафиксированы 47 смертельных случаев. Отмечается, что за субботу, 20 июня, в Петербурге 21 случай гибели от коронавируса был зафиксирован на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди пациентов были девять мужчин в возрасте от 47 до 83 лет, а 12 женщинам было от 38 до 94 лет. Данные о смерти на следующий день (26 человек) также были зарегистрированы на основе медицинских свидетельств. В числе погибших оказались 14 мужчин (им было от 59 до 85 лет) и 12 женщин в возрасте от 51 года до 89 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обнаружено 217 новых случаев заболевания COVID-19. От коронавируса погибли ещё 29 человек. У пациентов были хронические заболевания, осложнившие течение основного.

Фото: Piter.tv