От коронавируса в Петербурге погибли ещё 29 человек

У пациентов были хронические заболевания, осложнившие течение основного.

Стало известно, что по данным на 22 июня было зарегистрировано, что 29 человек за сутки погибло от коронавируса. В комитете по здравоохранению утрчнили, что 26 случаев было зафиксировано на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов, а остальные три – на основе медицинских свидетельств о смерти.

Среди погибших – 15 мужчин в возрасте от 44 до 96 лет, а также 14 женщин, котоырм было от 47 до 92 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

У пациентов были хронические заболевания, которые осложнили течение заболевания. Среди них называется кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, хронический вирусный гепатит и онкологические заболевания.

Напомним, по данным на 22 июня в Петербурге выявлено 217 новых случаев коронавируса. В это же время в городе за последние 24 часа из лечебных учреждений выписали 184 человека.

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