В Петербурге обнаружено 217 новых случаев заболевания COVID-19

Выписанными из лечебных учреждений после болезни оказались 184 человек.

Появилась текущая информация на 22 июня по заболеваемости коронавирусом в Петербурге. По данным информационного центра по мониторингу заболеваемости COVID-19, в Петербурге подтвердили 217 новых случаев коронавируса.

В это же время в городе за последние 24 часа из лечебных учреждений выписали 184 человека: это третий результат по России. За сутки в городе также подтверждено 29 смертельных случаев.

Отметим, что с момента начала пандемии коронавируса в России насчитано 592,2 тысячи случаев инфекции в 85 регионах страны. Погибли 8 206 человек, 344 416 пациентов выписаны из больниц.

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