Ученые нашли останки первой жертвы чумы

Ученые из Кильского университета в Германии нашли останки человека, который умер более 5 тыс. лет в Латвии. Он был заражен самым ранним известным штаммом чумы, пишет BBC News.
Это самая старая идентифицированная жертва чумы, которая у нас есть, - сказал доктор Бен Краузе-Кьора из Кильского университета в Германии.
Сообщается, что останки этого человека были найдены в неолитическом захоронении в Латвии на берегу реки Салац, впадающей в Балтийское море. Исследователи рядом нашли останки еще трех человек. Они секвенировали ДНК из костей и зубов людей и обнаружили, что один охотник-собиратель - мужчина лет двадцати - был заражен древним штаммом чумы, вызываемым бактерией Yersinia pestis.
Ученые предполагают, что его укусил грызун, а через пару дней или неделю он умер от септического шока.
Исследователи считают, что около 7 тыс. лет назад появился древний штамм, когда в Центральное Европе начало появляться сельское хозяйство. Ученые считают, что бактерия могла передаваться от животных к людям.
Ранее мы писали, что в Австралии была обнарудена мышь, которая ранее считалась вымершей.
Фото: pixabay
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