Ученые нашли останки первой жертвы чумы

Останки были найдены в Латвии.

Ученые из Кильского университета в Германии нашли останки человека, который умер более 5 тыс. лет в Латвии. Он был заражен самым ранним известным штаммом чумы, пишет BBC News.

Это самая старая идентифицированная жертва чумы, которая у нас есть, - сказал доктор Бен Краузе-Кьора из Кильского университета в Германии.

Сообщается, что останки этого человека были найдены в неолитическом захоронении в Латвии на берегу реки Салац, впадающей в Балтийское море. Исследователи рядом нашли останки еще трех человек. Они секвенировали ДНК из костей и зубов людей и обнаружили, что один охотник-собиратель - мужчина лет двадцати - был заражен древним штаммом чумы, вызываемым бактерией Yersinia pestis.

Ученые предполагают, что его укусил грызун, а через пару дней или неделю он умер от септического шока.

Исследователи считают, что около 7 тыс. лет назад появился древний штамм, когда в Центральное Европе начало появляться сельское хозяйство. Ученые считают, что бактерия могла передаваться от животных к людям.

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