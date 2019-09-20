Ученые обнаружили в Австралии мышь, которая считалась вымершей

Оказалось, что ученые знали этот вид под другим именем.

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) обнаружили мышь Гульда, которая на протяжении 150 лет считалась вымершей. Однако вид все это время существовал, ученые знали его под другим именем. Статья была опубликована в журнале PNAS.

Биологи сравнили образцы ДНК восьми вымерших австралийских грызунов, а также 42 их живых родственников, чтобы посмотреть на то, как снизилась численность эндемичных видов с момента прибытия европейцев в Австралию. В результате выяснилось, что мышь Гульда почти неотличима от мши, которая обитает заливе Шарк (Pseudomys fieldi).

По словам одного из авторов исследования, исследования показало, что с вымиранием эндемичных видов не все так плохо. Эта находка ученых вселяет надежду, что и дальше будут обнаруживаться виды, которые считают исчезнувшими.

С другой стороны, ученые все еще обеспокоены состоянием популяции мыши Гульда, ведь раньше она существовала на большей части материка, а теперь ее можно найти лишь на некоторых островах вокруг него. Получается, что идет сокращение численности.

Ранее мы писали, что ученые опровергли существование жизни в верхних слоях атмосферы Венеры. Все дело в наличии серной кислоты.

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