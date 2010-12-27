Нездоровая еда ухудшает долговременную память

К такому выводу пришли ученые из Южного Уэльса.

Австралийские ученые выяснили, что употребление фаст-фуда влияет на ухудшение долгосрочной пространственной памяти. Исследования проводились на крысах. животные стали хуже запоминать объекты и их расположение.

Подопытных кормили только продуктами с высоким содержанием жиров и сахара: пирожными, печеньем, чипсами. Это сказалось на когнитивной функции крыс. Результаты исследования опубликованы в издании Scientific Reports. Ученые основываются на сравнительных показателях трех групп, а также "контрольной" группы, которой давали здоровую пищу.

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Пространственную память оценивали при помощи индекса распознавания. Эксперты оценили время, затраченное крысами на исследование объектов в специальном боксе. Тест включал в себя запуск животных в коробку, в которой определенным образом были расставлены предметы. Спустя некоторое время их выводили оттуда, а после снова запускали, но уже с перемещенными объектами.

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Фото: Pixabay.com

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