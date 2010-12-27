Ученые: кесарево сечение снабдит патогенами кишечник ребенка

Малыш получит больничные бактерии вместо материнских.

Британские и австралийские ученые определили, что во время кесарева сечения в организм ребенка попадают патогенные возбудители. Среди них - стафилококки и клостридии. Они характерны для больничных помещений. Бактерии заменяют материнские и влияют на микробиоту кишечника малыша. От родительницы поступает только 12% бактерий, в то время как естественным путем рождения малыш получает около 74%. Результаты исследования опубликованы в издании Nature.

Родителям не следует пугаться. Спустя месяц после родов состав микробиота восстанавливается. Структура малышей, рожденных естественным способом и при помощи кесарева сечения выравнивается. Это связано с тем, что большая часть бактерий попадает в организм во время и после родов. А микробиота определяет различные аспекты здоровья ребенка: от иммунной системы до функционирования обмена веществ. Поэтому важно применять грудное вскармливание и антибиотики.

Известно, что анализ проводился на образцах кишечника 314 младенцев, рожденных естественным путем и 282 детях, вышедших при помощи кесарева.

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Фото: Piter.tv

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