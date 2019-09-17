Правительство РФ утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Выплату в размере 450 тысяч рублей смогут получить семьи, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети.

Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Выплату в размере 450 тысяч рублей смогут получить семьи, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы Минфина.

Также правила распространяются на россиян, усыновивших третьего и последующих детей.

Для получения денежных средств граждане должны предоставить кредиторам документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы. После этого кредитор проверяет все документы и отправляет их в АО "Дом.РФ". Если все данные верны, АО "Дом.РФ" переведёт средства кредитору для погашения ипотеки.

Ранее Владимир Путин рассказал об ошибках правительства в сфере льготной ипотеки.

Видео: YouTube/ Inside Edition