Владимир Путин рассказал об ошибках правительства в сфере льготной ипотеки

Глава государства заверил, что в ближайшее время данные проблемы будут урегулированы.

Жители России помимо вопросов высказали и свои предложения по поводу волнующих их вопросов. Так, в частности, жители страны поинтересовались у Владимира Путина о возможности расширить программу господдержки на ипотеку в 6% для многодетных семей на покупку жилья и на вторичном рынке, так как в настоящее время речь идет только о первичном.

Также многодетные семьи интересует можно ли внести 450 тыс. рублей, которые сейчас выделяются многодетным, в качестве первоначального взноса на покупку жилья.

Действительно, есть такое решение, для семей, у которых появился второй или третий ребенок должна быть обеспечена льготная ипотека в объеме 6%. Можно ли меньше? Можно, так делается на Дальнем востоке, там 5%. Проблема не решается с банками, на 6% не переходят. Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур. Минфин не выделил компенсаций для банков на эти цели. Владимир Путин, президент РФ

По словам главы государства, сложившаяся проблема уже решена. В ближайшее время это должно быть видно на практике. Что касается выплат при рождении ребенка, президент заявил, что улучшение жилищных условий одна из важнейших тем для многодетных семей. Путин подчеркнул, что все выделяемые средства служат именно для данных целей, а программа 6% действует на весь срок ипотечного кредитования.

Видео: Прямая линия с Путиным