Ученые нашли неизвестную ранее популяцию синих китов

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружили ранее неизвестную популяцию синих китов. Сделать это удалось благодаря данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), сообщает университет.

Так, гидрофоны организации зафиксировали пение китов. Вообще гидрофоны следят за возможными подводными испытаниями ядерного оружия.

Мы обнаружили целую новую группу карликовых синих китов прямо посреди Индийского океана. Мы не знаем, сколько китов в этой группе, но подозреваем, что их много, по огромному количеству звуков, которые мы слышим, - сказал старший автор исследования, профессор Университета Нового Южного Уэльса Трейси Роджерс.