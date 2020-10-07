Австралийские ученые определили самый крупный вид динозавров

Австралийские ученые классифицировали новый вид динозавра, определив его как самый крупный из найденных на континенте. Об этом пишет BBC News.
Останки динозавра была обнаружены на континенте еще в 2007 году. После этого специалисты сравнили их с останками видов, найденных ранее. Это было необходимо, чтобы определить их принадлежность. Состояние костей вызвало у палеонтологов сложности, также как и отдаленное расположение фрагментов костей.
Новый вид динозавров назвали Australotitan cooperensis, или "южный титан". Оказалось, что эти динозавры были растительноядными.
Габариты динозавра внушительные – его высота составляла 6,5 метров, а длина – 30 метров. Это как баскетбольная площадка.
Жили "южные титаны" примерно 92-96 млн лет назад.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все