В Аргентине нашли останки одного из древнейших динозавров

Ученые объяснили различия нового вида от его ближайших родственников.

Аргентинские палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавра, жившего около 230 млн лет назад. Соответствующее заявление журналистам на официальном сайте сделал Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET). Новый вид получил название Huayracursor jaguensis. Его возраст оценивается в 225-230 миллионов лет, что делает его одним из самых древних динозавров в мире. Эта древность показывает мировой общественности новый вид, получивший название Huayracursor jaguensis в позднем триасе - этапе крупных преобразований в наземных экосистемах, характеризующимся появлением первых динозавров и предшественников млекопитающих. Находка была сделана в Кебрада-де-Санто-Доминго, регионе с большим богатством ископаемых, в котором за последние десять лет, помимо других динозавров, были обнаружены различные представители фауны триаса, такие как ринкозавры и цинодонты-траверсодонтиды.

Ученый, один из авторов научной статьи об открытии Агустин Мартинелли заметил, что останки динозавра обнаружены в малоизученном геологическом бассейне. Почти полный скелет был обнаружен на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря в провинции Ла-Риоха на западе Аргентины. От других динозавров той эпохи Huayracursor отличала более длинная шея и более крупный размер.

Это открывает перспективы для крупных находок. Очень редко удается найти места, про которые можно сказать, что они совершенно новые с уникальной по сохранности и разнообразию фауной. Агустин Мартинелли, палеонтолог

Еще один автор исследования Малена Хуарес добавила, что в длину динозавр оценивается в два метра при весе взрослой особи в 18 килограммов. Этот показатель почти в два раза больше, чем у других близких родственников, найденных в Аргентине. Специалист заметила, что группа ученых работала в негостеприимном регионе из-за его высоты, сильных ветров, низких температур и меняющегося климата. Название Huayracursor отдает дань уважения ветру, в то время как ягуенсис это отражает близость к Хаге, древней деревне погонщиков скота, расположенной в 40 километрах от ущелья Санто-Доминго.

Характеристики и филогенетическое местонахождение Huayracursor

Уайракурсор представляет из себя примитивного зауроподоморфа. Речь идет об очень успешной линии травоядных динозавров, в которую входят гиганты с длинной шеей, такие как аргентинозавр и патаготитанец. Лабораторные исследования отправили его в группу багуалазавров вместе с "родственниками", которые жили в то же время на территории нынешнего штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Huayracursor является новым видом, потому что обладает двумя ключевыми чертами: значительно более длинной шеей и большим размером, чем у большинства его современников. Эти аспекты подтверждают очень раннее и синхронное появление обеих характеристик, которые были фундаментальными в эволюционной истории зауроподоморфов, по словам ученого Хехенлейтнера. Из скелета Уайракурсора были обнаружены часть черепа, полный позвоночный ряд вплоть до хвоста, а также практически полные передние и задние конечности. Хехенлейтнер считает, что благодаря почти полному характеру окаменелости она станет эталоном для изучения ранней эволюции зауроподоморфов и динозавров в целом.

Мы оцениваем длину примерно в два метра и около восемнадцати килограммов. килограмм для взрослой особи, что почти вдвое больше, чем у других близких родственников, найденных в Аргентине, таких как, например, Eoraptor lunensis, знаменитый примитивный динозавр, найденный в провинциальном парке Ишигуаласто в Сан-Хуане. Малена Хуарес, докторант CONICET

В настоящее время эксперт работает над подробным описанием доступных останков Уайракурсора в рамках своей докторской диссертации. Она планирует подробно изучить его анатомию и его взаимоотношения с другими динозаврами Южной Америки, Африки и Индии. Что касается ожиданий команды на будущее, Себастьян Роше, исследователь CONICET из Национального университета Ла-Риохи (UNLaR) и еще один из авторов работы заметили, что благодаря стратиграфическим и седиментологическии исследованиям ученые смогли признать, что триасовые ландшафты Северных Прекордильер относятся к осадочному бассейну. По-видимому, он является одним из самых древних динозавров в мире и эволюционировал независимо от других бассейнов, расположенных в юго-западной части Гондваны. Проведенная научная работа открывает возможность для расширения исследований еще дальше на запад, в Анды.

Фото: Martín Hechenleitner y Malena Juarez; Gentileza del equipo de investigación; Jorge Blanco