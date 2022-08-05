Милей назвал себя "самым сионистским президентом в мире"

Глава Аргентины поддержал США и Израиль в ближневосточном конфликте.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о том, что считает себя "самым сионистским президентом в мире".Соответствующей информацией с мировой общественностью поделилась местная газета Clarin со ссыокой на выступление политического деятеля в Университете Йешива, расположенного на территории Нью-Йорка.

Я горд тем, что являюсь самым сионистским президентом в мире. Хавьер Милей, глава Аргентины

Аргентинский президент добавил, что его администрация заключила стратегический союз с израильскими партнерами и американскими властями. Он добавил, что ему также, как и партнерам, не нравится Иран. Говоря о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, политик добавил, что "мы победим".

Президента Аргентины забросали камнями во время предвыборного мероприятия.

Фото: YouTube / LA NACION