Президента Аргентины забросали камнями во время предвыборного мероприятия

Камень едва не задел голову Хавьера Милея.

Президента Аргентины Хавьера Милея вместе с сопровождающими эвакуировали с предвыборного мероприятия, организованного в одном из городов провинции Буэнос-Айрес из-за недовольства активистов. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала LN+. В кадрах СМИ было показано, что толпа начала бросать камни в кортеж главы государства.

Напали на кортеж Милея, и охрана была вынуждена эвакуировать его. сообщение телеканала

Напомним, что в среду президент вместе со своей сестрой Кариной представлял в городе Ломас-де-Самора экономиста и политика Хосе Луиса Эсперта в качестве кандидата от правящей партии на парламентских выборах. Выборы в законодательный орган латиноамериканской страны запланированы на осень 2025 года. Хавьер Милей передвигался в кузове машины. Он приветствовал зрителей в тот момент, когда в его направлении полетел опасный предмет. Пресса указала, что камень пролетел в сантиметрах от головы лидера Аргентины. Официальный представитель главы государства Мануэль Адорни обвинил в инциденте оппозицию. Провинцию Буэнос-Айрес в текущий момент возглавляет Аксель Кисильоф, сторонник бывшего лидера страны Кристины Киршнер.

Милей обвинил журналиста в том, что он специально ударил его микрофоном.

Фото и видео: LN+