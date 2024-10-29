Милей обвинил журналиста в том, что он специально ударил его микрофоном

В СМИ прокомментировал инцидент, назвав его случайным.

Журналист из аргентинского телеканала C5N задел лицо президента латиноамериканской страны Хавьера Милея микрофоном во время выхода главы государства с избирательного участка. В результате иностранный политик обвинил местного репортера в том, что тот ударил "цель" специально. СМИ запечатлели инцидент. В кадре заметно, что лидер страны вышел из издания в полной давке, перед представителями прессы и своих сторонников. какой-то момент один из корреспондентов протянул микрофон слишком близко к спикеру и попал тому по носу.

Ты специально ударил меня? Хавьер Милей, глава Аргентины

Ведущий телеканала в программе уточнил, что репортер задел президента мягкой частью микрофона. Хавьер Милей известен широкой аудитории своими негативным отношением к СМИ, глава государства часто обвиняет журналистов, что они настроены против его национального правительства, а также вторгаются в личную жизнь. Дополнительно политик утверждал, что репортеры специально преследуют его со вспышками фотокамер, хотя знают о том, что президент страдает от фоточувствительности.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости