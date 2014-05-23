Лавров: РФ не уклонится от диалога, если Мадьяр захочет позвонить Путину

В МИД РФ сообщили о готовности к рабочим контактам с новым венгерским правительством.

Москва всегда готова к диалогу с другими странами, в том числе с Венгрией, где на парламентских выборах победу одержала возглавляемая оппозиционером Петером Мадьяром партия "Тиса". Соответствующее заявление сделал журналистам российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам своего официального рабочего визита в Китай. Дипломат напомнил, что наша страна никогда не уклоняется от диалога и доказывал свою позицию конкретными делами. При это МИД РФ надеется на то, что эти государства будут преследовать свои национальные интересы и народ, так как именно в этом случае диалог получится предметным.

Если сейчас лидер победившей в Венгрии на выборах партии господин Мадьяр, говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров напомнил о словах и действиях другого европейского политического лидера - Эмманюэля Макрона. Французский президент говорил о том, что позвонит коллеге из Кремля Владимиру Путину, но не выполнил эти обещания. В Москве восприняли это так, как будто у главы Елисейского дворца "изменилось настроение".

