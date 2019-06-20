  1. Главная
В Кремле прокомментировали выдвижение Гросси на пост генсека ООН

Дмитрий Песков отреагировал на кандидатуру главы МАГАТЭ.

Москва очень высоко ценит конструктивный опыт сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 28 ноября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.  Пресс-секретарь Кремля таким образом прокомментировал решение Аргентины выдвинуть кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на должность генерального секретаря Всемирной организации (ООН). СМИ задали чиновнику вопрос о том, поддержат ли власти нашей страны такого генсека.

Мы очень высоко ценим опыт взаимодействия с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в непростых условиях в контексте Украины.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Теги: аргентина, дмитрий песков, кремль, магатэ, рафаэль гросси
