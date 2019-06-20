В Кремле прокомментировали выдвижение Гросси на пост генсека ООН

Москва очень высоко ценит конструктивный опыт сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 28 ноября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля таким образом прокомментировал решение Аргентины выдвинуть кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на должность генерального секретаря Всемирной организации (ООН). СМИ задали чиновнику вопрос о том, поддержат ли власти нашей страны такого генсека.
Мы очень высоко ценим опыт взаимодействия с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в непростых условиях в контексте Украины.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: переговоры определят, от кого Россия ждет признания территорий.
Фото и видео: Telegram / ТАСС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все