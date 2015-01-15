В Кремле указали на нелегитимность украинских властей.

Какие именно страны, Организация Объединенных Наций (ООН) или кто-то еще должен признать сложившиеся по итогам специальной военной операции территориальные реалии, будет определено в результате переговорного процесса. Такой комментарий журналистам во время регулярного брифинга от 28 ноября в Москве сделал пресс-секретарь администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля уточнил, что у лидера киевского режима фиксируются проблемы с легитимностью. В Москве добавили, что украинские власти не горят желанием проводить выборы и соблюдать конституцию страны. Однако у всех сторон конфликта все же наблюдается стремление по выводу конфликта в мирное русло.

Это все тоже предстоит определить в ходе переговоров, и эти нюансы. Действительно, есть проблемы с легитимностью у Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

ранее в ходе пресс-конференции с журналистами глава нашего государства в рамках рабочей поездки в Киргизию говорил о юридической невозможности прийти сейчас к соглашению с украинскими властями и необходимости правового признания территориальных вопросов ключевыми мировыми игроками.

