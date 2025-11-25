Песков назвал информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана США

В Кремле прокомментировали ситуацию с обсуждением мирного плана по Украине.

Ситуация вокруг предложенного американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе мирного плана по урегулированию регионального конфликта между Киевом и Москвой сейчас представляет собой информационную вакханалию. Такой комментарий журналистам во время регулярного брифинга от 25 ноября сделал пресс-секретарь администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля выступил перед СМИ с борта самолета. Пресса хотела узнать позицию руководства страны в отношении украинских высказываний о том, что плана из 28 пунктов в прежнем виде уже не существует.

Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию - по-другому ее не назовешь. Действительно, очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений и так далее, и тому подобное. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Официальный представитель Кремля уточнил, что именно поэтому Россия не занимается мегафонной дипломатией, а спокойно ожидает момента, когда Белый дом и Госдеп поделятся контактами "предпочтительно, конечно, в официальном плане".

Песков: некорректно обсуждать утечки в СМИ пунктов американского мирного плана.

