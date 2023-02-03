Песков: некорректно обсуждать утечки в СМИ пунктов американского мирного плана

В Кремле призвали доверять официальным источникам, а не иностранной прессе.

Некорректно и невозможно обсуждать утечки в СМИ пунктов американского мирного плана, нужно исходить из официальной информации, а ее пока не поступало. Такой комментарий журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 24 ноября сделал пресс-секретарь администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом пресс-секретарь Кремля отреагировал на вопрос СМИ о том, может ли Москва принять пункт договора о том, что присоединение Украины к НАТО зависит от консенсуса стран-членов Североатлантического военного альянса. Эксперт добавил, что сейчас сложно говорить о том, насколько все западные публикации по теме достоверны и соответствуют реальности.

Нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам. Такой информацией мы пока не располагаем и пока не хотели бы ничего сравнивать. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Песков: РФ пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США.

Фото и видео: Telegram / ТАСС