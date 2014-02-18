Москва пока не получала информацию о согласии лидера киевского режима Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану, предложенному американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Соответствующее заявление в комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву сделал официальный представитель российской администрации при резиденте Владимире Путине Дмитрий Песков.
Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа.
Александр Юнашев, журналист
Ранее вашингтонская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом на официальной встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому план Трампа по урегулированию регионального конфликта.
