Древнейший цераподанский орнитоподобный динозавр обнаружен в Марокко

Группа палеонтологов из Музея естественной истории в Великобритании, Бирмингемского университета, также расположенного в Великобритании, и Университета Сиди Мохамеда Бен Абделлы в Марокко обнаружила старейшего из известных на сегодняшний день цераподовых птицетазовых динозавров. В своей статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, группа учёных описывает, как они проводили раскопки в горах Средний Атлас в Марокко, когда обнаружили окаменевшую кость верхней конечности, которая, по их мнению, принадлежала цераподонтовому динозавру.

Цераподы были травоядными динозаврами и были небольшими по сравнению с другими динозаврами. Они прыгали на двух ногах, как современные птицы. "Птицетазовые" — это термин, который учёные используют для описания травоядных динозавров с "птичьими" бёдрами. Предыдущие исследования показали, что в меловой период они были широко распространены по всему миру, но наши знания об их истории до этого, в среднеюрский период, в лучшем случае отрывочны из-за отсутствия горных пород того периода, в которых можно было бы искать окаменелости.

Окаменелость, обнаруженная командой, — бедренная кость — имела все признаки цераподонта: бороздку на задней части верхней части бедренной кости и характерную для цераподонтов форму головы. Команда определила возраст окаменелости примерно в 168 миллионов лет, побив предыдущий рекорд — бедренную кость игуанодонта, найденную в Англии, — примерно на 2 миллиона лет. Как отмечает команда исследователей, он был найден в пласте батонийской породы в формации Эль-Мерс III неподалёку от места раскопок, где ранее был обнаружен самый древний в мире анкилозавр.

Ученые говорят о том, что окаменевшая бедренная кость подтвердила теории, согласно которым цераподовые динозавры эволюционировали ещё до мелового периода, что, несомненно, позволило им выживать в самых разных климатических условиях. Ожидается, что это открытие прольёт больше света на эволюцию цераподов — большинство предыдущих свидетельств их существования представляли собой окаменелые следы. Команда предполагает, что находка окаменелости тела, скорее всего, заполнит многие пробелы. Они отмечают, что эта находка указывает на возможность того, что в горах Среднего Атласа есть и другие окаменелости цераподов, которые ждут, когда исследователи их найдут.

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Фото: Royal Society Open Science (2025)