Ученые опровергли существование жизни в верхних слоях атмосферы Венеры

Все дело в наличии серной кислоты.

Ученые из Университета Квинс в Белфасте измерили активность воды в облаках Венеры и других крупных объектов Солнечной системы. Они отметили, что на Венере невозможно существование живых организмов из-за почти полного отсутствия биологически доступной воды, а также наличия серной кислоты. Статья была опубликована в журнале Nature Astronomy.

В исследовании говорится, что в атмосфере Венеры основную часть облаков составляют капли серной кислоты. По этой причине верхние слои атмосферы планеты считают непригодными для жизни.

Ученые выяснили также, что облака Венеры очень сухие, а для зарождения в них жизни концентрация воды в них должна быть выше.

Удивительно, но подходящие условия для жизни существуют на совсем другой планете Солнечной системы. Наши расчеты показывают, что воды для существования живых организмов достаточно в облаках в верхних слоях атмосферы Юпитера. Мы надеемся, что миссии, которые в будущем отправятся к Юпитеру, позволят найти ответ на этот вопрос, – говорится в исследовании.

Ранее мы писали о том, сколько россиян полностью привились от коронавируса. Два компонента вакцины получили 11,5% граждан, сообщили в РАН.

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