В РАН назвали процент полностью привитых от COVID-19 россиян

Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60-70% граждан.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал процент граждан РФ, которые на данный момент прошли вакцинацию двумя компонентами препарата от коронавируса. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает "Интерфакс".

По его словам, полностью в России вакцинированы в настоящее время 11,5 процентов граждан.

За прошедший месяц есть сдвиг, но он очень небольшой, на сегодняшний день около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию. Александр Сергеев, президент РАН

Кроме того, он подчеркнул, темпы вакцинации сейчас в РФ остаются низкими. По словам Сергеева, справиться с пандемией будет реально, если сделают прививку от 60 до 70 процентов граждан страны.

Президент РАН призвал всех россиян активно вакцинироваться для достижения коллективного иммунитета.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала готовиться к новым пандемиям.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"