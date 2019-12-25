ВОЗ призвала готовиться к новым пандемиям

Тедрос Аданом Гебрейесус оценил эпидемиологическую ситуацию в мире.

Всемирная организация здравоохранения призвала готовиться к новым пандемиям. Такое заявление перед коллегами сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на саммите здравоохранения малых островных государств. Эксперт призвал мировых лидеров учитывать уроки текущей ситуации с COVID-19 для того чтобы подготовиться к новым эпидемиологическим угрозам.

В ВОЗ уточнили, что странам следует сделать все возможное для того, чтобы быстро уметь предотвращать, выявлять и реагировать на новые эпидемиологические вызовы. Гебрецйсус призвал создать сильную первичную медицинскую поддржку, а также расширить охват услуг здравоохранения для граждан.

Еще одним пунктом речи генерального директора ВОЗ стало вакционное неравенство. Гебрейсус отметил, что в странах с низкими доходами большинство населения не имеет доступ к прививкам. Он уточнил, что 77% всех прививок приходится только на 10 государств.

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Фото: WHO