Представитель ВОЗ в РФ: ситуация со штаммом "дельта плюс" является тревожной

Россиян призвали вакцинироваться и носить маски, чтобы избежать локдауна.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация со штаммом COVID-19 "дельта плюс" в настоящее время является очень тревожной. Об этом она сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По ее словам, коронавирус с каждым днем набирает всю большую скорость распространения.

"Дельта" штамм поражает очень много клеток, человек может заразить больше людей и гораздо быстрее <…> ситуация тревожная. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Она подчеркнула, что на данный момент невозможно определить пик заболеваемости, так как число заразившихся продолжает расти, на что власти и специалисты обязаны оперативно реагировать. Вуйнович считает, бороться с COVID-19 поможет масочный режим, так как одной вакцинацией с новым штаммом не справиться. По ее словам, если принятые меры не будут помогать, то в стране будет объявлен локдаун.

Ранее в Москве задержали участников митинга противников вакцинации. Всего в мероприятии участвовали около 500 человек.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE