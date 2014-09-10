В Госдуме объяснили опасность фиктивных сертификатов о вакцинации

Алексей Куринный рассказал о возможной уголовной ответственности из-за поддельного документа.

В Госдуме России объяснили опасность фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом журналистам радио Sputnik сообщил депутат, член профильного комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный. Политик уверен, что появление на черном рынке документов о прививках COVID-19 стало реакцией граждан на сообщения об обязательной вакцинации среди представителей некоторых профессий. Специалист уверен, что для того, чтобы люди не прибегали к помощи мошенников, властям следует активнее убеждать население в необходимости вакцинации.

У людей может быть реакция на попытки заставить привиться и получить сертификат. Нужно убеждение, тогда количество желающих привиться добровольно, а не избежать этого, купив формальную бумажку, будет больше. Алексей Куринный, депутат

Депутат напомнил, что у многих не получится прикрыться фиктивной справкой о вакцинации. Получив такой документ, россияне не только рискую здоровьем окружающих, но и могут получить реальное наказание - административному или даже уголовному (если будут последствия от их действий).

Если неблагоприятно сложатся обстоятельства, и они сами заболеют и предъявят этот сертификат, то они могут быть привлечены к ответственности. Это есть в законодательстве. Алексей Куринный, депутат

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Фото: Piter.tv