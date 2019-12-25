Замглавы Росгвардии не смог пояснить законопроект и рассмешил Совфед

Сергей Лебедев представил в верхней палате парламента законопроект об обороте оружия.

Заместитель главы Росгвардии на пленарном заседании Совета Федерации не смог дать пояснение к одному из законопроектов. Неуверенность чиновника вызвала смех сенаторов. Запись выступления Сергея Лебедева опубликована на сайте телеканала "Вместе.рф". Валентина Матвиенко попросила гостя подтвердить слова главы комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса. Ранее парламентарий разъяснял коллегам документ, касающийся административных штрафов по незаконному обороту оружия.

Да, подтверждаю. Сергей Лебедев, замглавы Росгвардии

Валентина Матвиенко еще дважды попросила чиновника дать пояснение к законопроекту, но не смогла добиться от Лебедева развернутого ответа. Далее Андрей Клишас повторил свой вопрос, связанный с предложенными кодексом нормами.

Нормы привязаны к материальному закону, который вступит в силу через год после официального опубликования. Мы обсуждали ситуацию и получили подтверждение, что применяться эти нормы будут только после того, как вступят в силу нормы материального закона. Андрей Клишас, российский сенатор

В ответ Сергей Лебедев заметил, что "все так и есть". Матвиенко еще раз рассмеялась и спросила у гостя знает ли он вообще о чем идет речь в законопроекте. Она потушила о том, что замглавы Росгвардии просто приказали прибыть на заседание, поэтому он здесь.

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Фото: Piter.tv