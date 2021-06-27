В Москве задержали участников митинга противников вакцинации

Среди задержанных оказался депутат Мосгордумы.

В Москве 26 июня состоялся митинг против вакцинации от COVID-19. Об этом информирует ТАСС. Мероприятие прошло в Новопушкинском сквере в центре российской столицы.

По данным правоохранительных органов, в результате митинга были задержаны не менее девяти человек. Среди них – депутат Московской городской думы от Коммунистической партии РФ Николай Зубрилин. Митинг был организован представителем этого же политического объединения Валерием Рашкиным.

Всего в мероприятии участвовали около полутысячи человек. Сотрудники полиции призывали присутствующих соблюдать социальную дистанцию. Позже около ста граждан направились в сторону ОВД "Тверской".

Ранее в Праге прошел митинг за отмену социальных ограничений из-за COVID-19. Помимо отмены ограничение протестующие призывали включить в список участников парламентских выборов тех активистов, которые критикуют жесткие антикоронавирусные меры, принятые правительством Чехии.

Видео: Youtube/Пешком по Москве