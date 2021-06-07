В Праге прошел митинг за отмену социальных ограничений из-за COVID-19

Присутствующие выступили против обязательной вакцинации населения.

В столице Чехии состоялся митинг за отмену социальных ограничений из-за COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Присутствующие на Вацлавской площади требовали от правительства страны немедленной отмены ограничений, которые действуют на территории республики в течение пандемии коронавируса.

По данным правоохранительных органов, в митинге приняли участие около 100 человек. Сообщается, что помимо отмены ограничение они призывали включить в список участников парламентских выборов тех активистов, которые критикуют жесткие антикоронавирусные меры, принятые правительством Чехии.

Также ораторы выступали против вакцинации от COVID-19. По их общему мнению, принуждение населения к массовой вакцинации является ущемлением прав и свобод людей. Выступающие также усомнились в эффективности препаратов от COVID-19.

О каких-либо провокациях в отношении полиции и задержании участников митинга не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Чехии не ожидают урегулирования отношений с РФ в ближайшее время.

Видео: Youtube/MC Adam