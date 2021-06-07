В Чехии не ожидают урегулирования отношений с РФ в ближайшее время

Чехия останавливает "гонку" с Москвой по высылке дипломатов.

Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что отношения с РФ находятся в сложной фазе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Prima News.

По его словам, в ближайшее время не стоит ждать быстрого урегулирования российско-чешских отношений.

Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время, - иллюзорное представление. Якуб Кулганек, глава МИД Чехии

По его словам МИД страны намерен организовать круглые столы для обсуждения сложившейся ситуации. Также Чехия прекратит высылать российских дипломатов, так как не следует заниматься "взаимной гонкой" с РФ, считает Кулганек.

Он отметил, что власти республики обратились к Москве с просьбой исключить Чехию из списка недружественных стран, так как это мешает урегулированию отношений между странами.

Ранее мы сообщали, что сенат Чехии намерен инициировать импичмент Земана.

Видео: CNN Prima NEWS