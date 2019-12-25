Захарова: высылка чешскими властями российских дипломатов противоречит Венской конвенции

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что высылка чешскими властями дипломатов из Москвы противоречит Венской конвенции. Такое заявление чиновница сделала в посте на собственном аккаунте на Facebook. Она отметила, что внося Прагу в перечень недружественных стран, Россия называет вещи своими именами, что не запрещено.
Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Напомним, что МИД Чехии официально разместил сообщение с призывом к коллегам из Москвы перестать применять в отношении Чехии термин "недружественное государство". В заявлении приводятся слова главы МИД Якуба Кулганека. Министр назвал создание списке "недружественных стран" действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Захарова не понимает логику формирования в США списка террористов.
Фото: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все