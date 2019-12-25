Захарова: высылка чешскими властями российских дипломатов противоречит Венской конвенции

В МИД РФ оценили призыв Чехии убрать страну из списка "недружественных".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что высылка чешскими властями дипломатов из Москвы противоречит Венской конвенции. Такое заявление чиновница сделала в посте на собственном аккаунте на Facebook. Она отметила, что внося Прагу в перечень недружественных стран, Россия называет вещи своими именами, что не запрещено.

Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что МИД Чехии официально разместил сообщение с призывом к коллегам из Москвы перестать применять в отношении Чехии термин "недружественное государство". В заявлении приводятся слова главы МИД Якуба Кулганека. Министр назвал создание списке "недружественных стран" действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Захарова не понимает логику формирования в США списка террористов.

Фото: МИД России