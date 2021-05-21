Захарова не понимает логику формирования в США списка террористов

В МИД РФ прокомментировали попадание членов "Русского имперского движения" в список террористических организаций в США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила недоумение логикой формирования Вашингтоном списка террористических групп. С таким заявлением чиновница выступила на пресс-конференции в Москве. Она прокомментировала попадание в данный перечень в США "Русское имперское движение". При этом в МИД напомнили, что в перечне США отсутствует экстремистская организация "Правый сектор" и экстремистский батальон "Азов", запрещенные на территории РФ.

Трудно найти объяснение тому, почему в этих условиях американские власти поспешили внести в национальный террористический список "Русское имперское движение" и при этом отказались делать это в отношении, например, одиозного "Правого сектора" или "Азова". Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ полагают, что на территории Украины безнаказанно действуют организации и лица, которые причастны к резонансным преступлениям. В частности, Захарова отметила их деятельность в отношении убитого журналиста Павла Шеремета. Дипломаты из России считают, что националистические ультраправые силы Киева тесно взаимодействуют с националистами из стран Европы, Канады и США.

В МИД заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России