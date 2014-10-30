Сенат Чехии намерен инициировать импичмент Земана

Парламентарии считают, что Земан не в силах выполнять обязанности президента.

Сенат Чехии готов обсудить вопрос об импичменте Милоша Земана. Об этом на своей странице в Twitter написал глава верхней палаты парламента республики Павел Фишер.

Как разъяснил Фишер, парламент готов воспользоваться 66 статьей конституции. Члены парламента подготовили конституционную жалобу с обвинениями в адрес Земана. Они обвиняют его в госизмене из-за рассекречивания им некоторых данных в телеобращении к согражданам по делу Врбетице. В этом выступлении глава государства прокомментировал обвинения в адрес России о причастности к взрывам на оружейных складах.

В середине мая чешский президент заявил, что вероятной причиной взрыва могла стать попытка скрыть нехватку оружия.

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