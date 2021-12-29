Земан выступил против направления военных НАТО на Украину

Киев не является членом альянса, напомнил президент.

Президент Чехии Милош Земан выступил против отправки военнослужащих Североатлантического альянса на Украину. Об этом глава государства сообщил в интервью телевизионному каналу CNN Prima News.

Он отметил, такая позиция связана с тем, что Украина не является членом военно-политического блока.

Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным. Милош Земан, президент Чехии

Глава государства напомнил, что альянс принципиально не принимает в свои ряды государства, на территории которых "происходит гражданская война". По мнению Земана, России не выгодно нападать на Украину, так как это грозит ей большими санкциями.

Президент пожелал, чтобы вся настоящая мировая напряженность "осталась войной на словах", так как человеческие жизни являются наивысшей ценностью в политике.

Ранее Земан заявил, что у Чехии нет доказательств нахождения спецслужб РФ на складах во Врбетице.

Видео: Youtube/CNN Prima NEWS