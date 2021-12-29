Взрыв на складе в Врбетице произошел в 2014 году.

У чешской разведки нет доказательств проникновения российских диверсантов на склады во Врбетице в 2014 году. Об этом в интервью телевизионному каналу CNN Prima NEWS заявил президент Чехии Милош Земан.

Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории складов во Врбетице. Милош Земан, президент Чехии

Напомним, в апреле 2021 года власти Праги обвинили российские спецслужбы в диверсии на складах боеприпасов во Врбетице. С территории страны были выдворены 18 сотрудников российской дипмиссии. В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Чехия потребовала от РФ полностью компенсировать ущерб от инцидента. Власти оценили его в 25,5 миллионов евро.

29 января появилась информация, что администрация Земана по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах во Врбетице. Это выяснилось, когда правоохранители попросили представить данный документ для проверки.

Ранее политолог Погребинский заявил, что роль Украины в потенциальном союзе с Великобританией и Польшей является унизительной.

Фото: zemanmilos.cz