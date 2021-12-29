Политолог Погребинский: роль Украины в союзе с Великобританией и Польшей является унизительной

Эксперт считает, что объединение трех стран в союз будет фиктивным.

Роль Украины в возможном альянсе с Великобританией и Польшей станет для нее унизительной. Такое мнение в эфире Youtube-канала "Первый казацкий" выразил политолог Михаил Погребинский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев создает трехсторонний формат сотрудничества, в который входят Польша и Великобритания. Подробностей политик не привел. Сейчас рассмотрение данного вопроса отложено из-за болезни главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Погребинский считает, что объединение трех стран в союз будет фиктивным. Кроме того, по словам эксперта, это может привести к расколу Североатлантического альянса, на что Варшава и Лондон вряд ли согласятся.

Для Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене. Михаил Погребинский, украинский политолог

Эксперт уверен, что Великобритания и Польша также имеют свой интерес в потенциальном альянсе трех государств. Так, в частности Лондон намерен "взять вожжи супергосударства", которые вот-вот выпустят Соединенные Штаты, а Варшава повышает значимость в собственных глазах, отметил Погребинский.

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Видео: Youtube / Перший Козацький